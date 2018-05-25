ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США ведут переговоры с КНДР о саммите в Сингапуре 12 июня - Трамп

26.05.2018 09:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

США ведут продуктивные переговоры с КНДР о проведении саммита лидеров двух стран, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы ведём очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о повторном назначении саммита, который, если он состоится, скорее всего, пройдёт в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и при необходимости будет продолжен после этой даты", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

В четверг Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором американский лидер сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян, в свою очередь, заявил, что по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном и видит в них необходимость. Саммит должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США ведут продуктивные переговоры с КНДР о проведении саммита лидеров двух стран, заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы ведём очень продуктивные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители деревни Паре Пинского района особо почитают святого Николая Чудотворца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика