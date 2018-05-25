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10 признаков утопающего. Размахивание руками и крик о помощи – это миф
Когда тонут дети, взрослые, как правило, находятся рядом и не догадываются о том, что ребенок умирает.
Тонущий человек не издает резкого и пронзительного крика о помощи, как считает большинство людей. Спасателей учат, как распознавать утопающих, профессионалы и многолетний опыт. Родители же черпают информацию о том, как выглядит утопающий человек, из телевизионных программ.
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Когда тонут дети, взрослые, как правило, находятся рядом и не догадываются о том, что ребенок умирает. Тонущий человек не издает резкого и пронзительного крика о...
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