10 признаков утопающего. Размахивание руками и крик о помощи – это миф

Когда тонут дети, взрослые, как правило, находятся рядом и не догадываются о том, что ребенок умирает.

Тонущий человек не издает резкого и пронзительного крика о помощи, как считает большинство людей. Спасателей учат, как распознавать утопающих, профессионалы и многолетний опыт. Родители же черпают информацию о том, как выглядит утопающий человек, из телевизионных программ.