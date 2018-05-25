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Голосование на конкурсе «Человек с собакой вдруг» продлится до 27 мая
26.05.2018 11:48 — Разное | Аргументы и факты
На сайте «АиФ» продолжается
За два дня до конца голосования на победу всерьез претендуют истории двух участников –
При этом борьба за вхождение в заветную пятерку лидеров разворачивается отнюдь нешуточная. Наибольшие шансы на успех сейчас у объединенной команды
Напомним, что пять участников, которые наберут наибольшее количество голосов, получат приятные сувениры от «АиФ» и призы от партнеров конкурса. Собаку - лидера голосования редакция отметит специальным знаком «Симпатяга». Истории и фотографии лучших из лучших будут опубликованы на страницах еженедельника «АиФ».
Познакомиться с участниками можно, пройдя по
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