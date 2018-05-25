Голосование на конкурсе «Человек с собакой вдруг» продлится до 27 мая

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На сайте «АиФ» продолжается голосование на конкурсе «Человек с собакой вдруг», которое стартовало 14 мая. За это время голоса за своих фаворитов отдали почти 20 тыс. пользователей Сети.

За два дня до конца голосования на победу всерьез претендуют истории двух участников – Альбара и Лады . У обоих питомцев на данный момент уже более 4 тыс. голосов. В тройку лидеров также входит Герда , у которой более 2,5 тыс. голосов. Преодолело барьер в 2 тыс. «лайков» трогательное посвящение в стихах Шеду .

При этом борьба за вхождение в заветную пятерку лидеров разворачивается отнюдь нешуточная. Наибольшие шансы на успех сейчас у объединенной команды Мишки и Рекса , а также Ники , у которых более 1 тыс. голосов. Однако разница «лайков» между ними составляет менее сотни.

Напомним, что пять участников, которые наберут наибольшее количество голосов, получат приятные сувениры от «АиФ» и призы от партнеров конкурса. Собаку - лидера голосования редакция отметит специальным знаком «Симпатяга». Истории и фотографии лучших из лучших будут опубликованы на страницах еженедельника «АиФ».

Познакомиться с участниками можно, пройдя по ссылке . Еще есть время поддержать своих фаворитов! Голосование продлится до 27 мая включительно.