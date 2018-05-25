ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Голосование на конкурсе «Человек с собакой вдруг» продлится до 27 мая

26.05.2018 11:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Голосование на конкурсе «Человек с собакой вдруг» продлится до 27 мая
АиФ

Проголосовать>>>

На сайте «АиФ» продолжается голосование на конкурсе «Человек с собакой вдруг», которое стартовало 14 мая. За это время голоса за своих фаворитов отдали почти 20 тыс. пользователей Сети.

За два дня до конца голосования на победу всерьез претендуют истории двух участников – Альбара и Лады. У обоих питомцев на данный момент уже более 4 тыс. голосов. В тройку лидеров также входит Герда, у которой более 2,5 тыс. голосов. Преодолело барьер в 2 тыс. «лайков» трогательное посвящение в стихах Шеду.

Голосование на конкурсе «Человек с собакой вдруг» продлится до 27 мая Правила конкурса «Человек с собакой вдруг»

При этом борьба за вхождение в заветную пятерку лидеров разворачивается отнюдь нешуточная. Наибольшие шансы на успех сейчас у объединенной команды Мишки и Рекса, а также Ники, у которых более 1 тыс. голосов. Однако разница «лайков» между ними составляет менее сотни.

Напомним, что пять участников, которые наберут наибольшее количество голосов, получат приятные сувениры от «АиФ» и призы от партнеров конкурса. Собаку - лидера голосования редакция отметит специальным знаком «Симпатяга». Истории и фотографии лучших из лучших будут опубликованы на страницах еженедельника «АиФ».

Познакомиться с участниками можно, пройдя по ссылке. Еще есть время поддержать своих фаворитов! Голосование продлится до 27 мая включительно.

Проголосовать>>>

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще остается время, чтобы поддержать своих фаворитов!
 
Новости дня
Новости разные
 
В Быховском районе Ford с гражданами РФ и Молдовы врезался в лося: погибли человек и животное
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика