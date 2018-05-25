ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Третьяковке вандал повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына"

26.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A

Нападение случилось перед самым закрытием музея, когда сотрудники проводили осмотр экспонатов. Один из посетителей забежал в пустой зал и нанес по застекленному полотну несколько ударов стойкой ограждения. Разбившиеся осколки порезали картину в трех местах, а от падения сильно пострадала авторская рама.

Вандала незамедлительно задержала охрана, а полиция возбудила в отношении него уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".

В музее заверили, что изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали. Реставраторы незамедлительно приступили к аварийной работе и извлекли из полотна осколки стекла. Для восстановления картины Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года" планируется провести расширенный совет с приглашением ведущих российских специалистов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападение случилось перед самым закрытием музея, когда сотрудники проводили осмотр экспонатов. Один из посетителей забежал в пустой зал и нанес по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Набоков побил рекорд Беларуси 25-летней давности в прыжках в высоту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика