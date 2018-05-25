



Нападение случилось перед самым закрытием музея, когда сотрудники проводили осмотр экспонатов. Один из посетителей забежал в пустой зал и нанес по застекленному полотну несколько ударов стойкой ограждения. Разбившиеся осколки порезали картину в трех местах, а от падения сильно пострадала авторская рама.

Вандала незамедлительно задержала охрана, а полиция возбудила в отношении него уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".

В музее заверили, что изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали. Реставраторы незамедлительно приступили к аварийной работе и извлекли из полотна осколки стекла. Для восстановления картины Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года" планируется провести расширенный совет с приглашением ведущих российских специалистов.