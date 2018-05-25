



На мероприятие съедутся около 400 мастеров со всей страны. "Они представят практически все виды традиционных ремесел: резьбу, гончарство, ткачество, вышивку, кружевоплетение, кузнечное дело, вытинанку, бисероплетение, художественную обработку кожи, бересты, шерсти, ювелирное искусство, плетение из природных материалов и другие", - приводит слова организаторов "Минск-Новости" .

Помимо непосредственно самой выставки, гостей мероприятия будут развлекать различными конкурсами и мастер-классами в различных ремеслах. Таким образом, можно будет не только понаблюдать за процессом создания уникальных вещей, но даже самому принять участие в их создании.

Не забыли организаторы и о концертной программе. Зрителей ожидает выступление коллективов со всей страны, а с 20:30 до 23:00 на сцену выйдут государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки» и заслуженный коллектив Беларуси фольклорная группа «Купалiнка».

Торжественное открытие фестиваля состоится в 13.00.