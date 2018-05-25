В воскресенье в Беларуси будет до 25 градусов тепла





в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды заверили, что воскресенье будет малооблачным. Дождей, по прогнозам, также не предвидится. Ветер слабый.

Днем воздух прогреется до 20-25 градусов, а ночью будет 8-14 градусов выше нуля.

Сегодня днем +19...+24 °С, по юго-западу до +26 °С.