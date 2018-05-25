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В воскресенье в Беларуси будет до 25 градусов тепла
26.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды заверили, что воскресенье будет малооблачным. Дождей, по прогнозам, также не предвидится. Ветер слабый.
Днем воздух прогреется до 20-25 градусов, а ночью будет 8-14 градусов выше нуля.
Сегодня днем +19...+24 °С, по юго-западу до +26 °С.
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в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды заверили, что воскресенье будет...
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