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Дмитрий Набоков побил рекорд Беларуси 25-летней давности в прыжках в высоту

26.05.2018 12:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Дмитрий Набоков побил рекорд Беларуси 25-летней давности в прыжках в высоту
Белорусская федерация лёгкой атлетики

Дмитрий Набоков стартовал на турнире с высоты 2 м 15 см и все следующие высоты, включая 2 м 32 см, преодолевал с первой попытки. Затем юный спортсмен со второй попытки взял высоту 2 м 34 см и повторил рекордный показатель Беларуси.

Дмитрий Набоков побил рекорд Беларуси 25-летней давности в прыжках в высоту Белорусская бегунья Алина Талай стала победительницей турнира в Манчестере

Однако через несколько минут атлет из Могилева с первой попытки покорил высоту 2 м 36 см и побил рекорд страны, который продержался 25 лет. Как сообщают представители БФЛА, предыдущее достижение (2 м. 34 см) было установлено в далеком 1993 году Андреем Санковичем.

Хороший результат на Республиканской Универсиаде по легкой атлетике также показал Максим Недосеков, который покорил высоту 2 м 32 см и занял второе место.

Отметим, что Дмитрий Набоков завоевал «серебро» на чемпионате мира-2015 среди юниоров, а также «золото» чемпионата Европы среди молодежи в 2017 году. В том же году чемпионом Европы среди юниоров стал Максим Недосеков.

 
Теги: Могилев
 
 
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Национальный рекорд в прыжках в высоту был побит 25 мая в Бресте в рамках Республиканской Универсиады по легкой атлетике.
 
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