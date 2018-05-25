Дмитрий Набоков побил рекорд Беларуси 25-летней давности в прыжках в высоту

Дмитрий Набоков стартовал на турнире с высоты 2 м 15 см и все следующие высоты, включая 2 м 32 см, преодолевал с первой попытки. Затем юный спортсмен со второй попытки взял высоту 2 м 34 см и повторил рекордный показатель Беларуси.

Однако через несколько минут атлет из Могилева с первой попытки покорил высоту 2 м 36 см и побил рекорд страны, который продержался 25 лет. Как сообщают представители БФЛА, предыдущее достижение (2 м. 34 см) было установлено в далеком 1993 году Андреем Санковичем.

Хороший результат на Республиканской Универсиаде по легкой атлетике также показал Максим Недосеков, который покорил высоту 2 м 32 см и занял второе место.

Отметим, что Дмитрий Набоков завоевал «серебро» на чемпионате мира-2015 среди юниоров, а также «золото» чемпионата Европы среди молодежи в 2017 году. В том же году чемпионом Европы среди юниоров стал Максим Недосеков.