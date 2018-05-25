Красота: потоки лавы вулкана Килауэа достигли Тихого океана

Красивое, но очень опасное явление природы наблюдают сейчас на Гавайях.



При соприкосновении с водой образуются токсичные облака. Из-за выбросов пепла и густого смога на острове введён красный уровень опасности для самолётов. Уничтожено более 40 зданий. Из опасной зоны эвакуированы более двух тысяч человек. Однако специалисты успокаивают – активность вулкана постепенно снижается.