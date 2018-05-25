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В Брестском районе «Мерседес» столкнулся с деревом
26.05.2018 12:39 — Разное | Виртуальный Брест
26.05.2018 года в 03-40 в Брестского областного УМЧС от диспетчера скорой медицинской помощи (прямая линия связи) поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на съезде с трассы Р16, в 2 км южнее д. Яцковичи Брестского района.
По прибытии к месту вызова установлено, что легковой автомобиль «Мерседес С220» съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП транспортное средства получило механические повреждения, в автомобиле зажаты два человека.
Работниками МЧС из автомобиля при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасены (деблокированы) и переданы бригаде СМП водитель (2000 г.р.) и пассажир (2002 г.р.).
Оба пострадавших с травмами доставлены в больницы.
Проверку по факту ДТП проводит УГАИ УВД Брестского облисполкома.
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26.05.2018 года в 03-40 в Брестского областного УМЧС от диспетчера скорой медицинской помощи (прямая линия связи) поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии...
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