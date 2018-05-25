В Брестском районе «Мерседес» столкнулся с деревом

26.05.2018 года в 03-40 в Брестского областного УМЧС от диспетчера скорой медицинской помощи (прямая линия связи) поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на съезде с трассы Р16, в 2 км южнее д. Яцковичи Брестского района.



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По прибытии к месту вызова установлено, что легковой автомобиль «Мерседес С220» съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП транспортное средства получило механические повреждения, в автомобиле зажаты два человека.



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Работниками МЧС из автомобиля при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасены (деблокированы) и переданы бригаде СМП водитель (2000 г.р.) и пассажир (2002 г.р.).



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Оба пострадавших с травмами доставлены в больницы.



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Проверку по факту ДТП проводит УГАИ УВД Брестского облисполкома.



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