Год малой родины: ШИРОКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Недавно стартовал новый проект «Авангарда», в рамках которого мы начали рассказывать об истории, особенностях, «изюминках» каждого из 15 сельсоветов района. Напомним, что открыл серию публикаций Губичский сельсовет. Сегодня на очереди – широковская территория.





ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СЛЕД

Если после чернобыльской трагедии на долю Губичского сельсовета выпало принимать на своей земле переселенцев с отселенных территорий других районов Беларуси, то с Широковским ситуация обратная: до аварии на Чернобыльской АЭС на территории Широковского сельсовета, включая территорию бывшего Заболотского сельсовета, насчитывалось 20 населенных пунктов, в которых проживало 1745 человек. В результате аварии полностью были отселены 15 населенных пунктов, 2 – частично, а это ни много ни мало около 1000 человек. В соответствии с последними изменениями в январе 2016 года в зоне с правом на отселение расположено 6 населенных пунктов: деревня Заболотье, поселки Березовая Роща, Ерополье, Колос, Коминтерн, Кучинск, в зоне проживания с периодическим радиационным контролем расположены 7 населенных пунктов: агрогородок Широкое, деревня Михалевка, поселки Александровка, Красногорск, Чароты, Чернятин, Черняцкая Поляна. Сегодня в радиационной зоне находятся 4 населенных пункта: Веселый Пахарь, Хорошевка, Застенный и Веселый Курган, также 4 гражданских кладбища.

– За несколько лет до трагедии мы с супругом в качестве молодых специалистов приехали сюда по распределению после Горецкой сельскохозяйственной академии. Когда в 1986 году произошла катастрофа, мы с семьей – на тот момент у нас уже было двое детей – думали уехать, но, учитывая, что у нас здесь была стабильная работа, жилье, все же решили остаться жить и работать на этой земле, тем более что государство в то время уделяло большое внимание пострадавшим зонам. Помню, огромную помощь переселенцам оказывало и местное сельхозпредприятие, как техникой и людьми, так и в части трудоустройства. Переезжали целыми семьями, от стариков до малышей. Да и люди не оставались равнодушными к чужой беде, в числе ликвидаторов было около 60 наших земляков. Пока возводились дома, многие приютили семьи переселенцев у себя дома, – вспоминает заместитель директора СУП «Андреевка» по идеологической работе Галина Герасимчук.

Однако нет худа без добра: если бы не чернобыльская трагедия, неизвестно, стал бы административный центр сельсовета – агрогородок Широкое – таким оживленным, каким он является сейчас. До аварии здесь было всего 4 улицы – Широковская, Советская, Сердюкова и частично Слободская, после добавилось 6 новых улиц из 11 ныне существующих, которые названы в память о тех населенных пунктах, откуда приехали пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Было построено более 200 новых домов. Кстати, из других районов на данную территорию переехало жить также около 1000 человек, то есть столько же, сколько покинули отселенных населенные пункты сельсовета.

НАСЕЛЕНИЕ

По состоянию на конец 2017 года численность населения Широковского сельсовета достигала 1056 человек, причем абсолютное большинство проживает непосредственно в агрогородке Широкое. В пяти населенных пунктах – п. Березовая Роща, Колос, Кучинск, Чернятин, Черняцкая Поляна – зарегистрированные граждане отсутствуют.

– Считаю, что одной из особенностей нашей территории является тот факт, что у нас 19 многодетных семей, из них 7 имеют статус молодых семей, и все они проживают в Широком. Причем дети, проживающие здесь, полностью наполняют учреждения образования населенного пункта: более 60 детей посещают детский сад, около 120 ребят учатся в школе. А это, на мой взгляд, говорит о том, что у Широкого большое будущее, агрогородок будет жить, развиваться, расти и процветать, – отметила председатель Широковского сельского Совета депутатов, исполнительного комитета Юлия Шевцова.

ЛЕГЕНДЫ

Широковская территория оказалась богата на легенды и предания. Пожалуй, самой главной легендой данного сельсовета является легенда об основательнице широковской земли, польской помещице Ванде Сулистровской. По информации Национального исторического архива Беларуси, во владении Ванды Сулистровской находились такие населенные пункты, как Гута, где был винокуренный завод, 4 корчмы, воловая и 2 водяные мельницы, сукновальня и даже кирпичный завод, Колотин (или Игналин), Липа (здесь действовал Дудичский православный приход). Нынешние Колос, Коминтерн, Черняцкая Поляна, Батрак, Новый Свет были основаны крестьянами, которые в свое время также находились во владении Ванды Сулистровской. Одним из любимых занятий пани Ванды было цветоводство. В ее имении имелась оранжерея, саженцы для которой доставляли из-за границы. Кроме того, по периметру своего поместья она приказала высадить аллеи из лип, дубов, елей. Польская пани любила устраивать и праздничные вечера. К ней съезжались знатные и богатые вельможи. Чтобы их удивлять и всегда быть неповторимой, Ванда Сулистровская заказывала из Парижа изящные платья и костюмы. Все свое имущество пани завещала близкому родственнику барону Нолькину. Только тот без охоты присматривал за поместьем. С годами оно стало приходить в упадок. Октябрьская революция была последним штрихом в картине запустения когда-то процветающего имения. До Великой Отечественной войны в доме пани Сулистровской размещалась школа, в 50-е годы учебное заведение было перенесено в п. Коминтерн. На гражданском кладбище в отселенной деревне Гута сохранились надгробья на месте захоронения помещицы и нескольких членов ее семьи, в свое время разрушенные, а несколько лет назад восстановленные силами работников сельисполкома по инициативе районного Совета депутатов. Нынешние потомки проживают в Польше. Сегодня о владении Ванды Сулистровской напоминают лишь высаженные по ее приказу деревья да рассказы и легенды о ней, которые передаются из уст в уста жителями основанных на территории былого имения деревень. А вблизи здания сельисполкома установлена реконструированная камнедробилка, найденная в ее тогдашних владениях.





Не менее ярким, но весьма печальным преданием является легенда об Аришкином мосте, который расположился на одном из подъездов к населенному пункту Андреевка. По преданию, несколько десятков лет назад тут погибла невеста, молодая девушка Аришка. По одной из версий, здесь проезжал свадебный кортеж, машина загрузла, гости, в том числе и Аришка, попытались ее вытолкнуть, и невеста погибла под колесами машины. По второй версии, загорелся автобус с гостями, и невеста не успела спастись. С тех пор это место и носит такое название. Здесь же, в Андреевке, расположена историко-культурная ценность – курганная группа периода Средневековья, расположенная на острове в русле реки Сож. Кстати, именно там в 1929 году снимался фильм «Полесские робинзоны», экранизация одноименной повести Янки Мавра о юных натуралистах, оказавшихся на необитаемом острове в полесской глуши.





Кроме того, по территории Широковского сельсовета когда-то проходил известный многим по истории Екатерининский шлях: дорога, которая была построена несколько веков во время поездки императрицы Екатерины II из Петербурга в Киев. Шлях идет из Рогачева через населенные пункты Широковского сельсовета и выходит на Ветковский район. На протяжении дороги находились постоялые дворы, где императрица отдыхала, трапезничала, меняла коней. Когда она проезжала населенные пункты, для простых людей это было грандиозное событие, они выходили на улицы, били поклоны, а она по пути следования бросала монеты, конфеты и многое другое.