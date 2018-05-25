Телефон доверия на Лоевщине

Традиционно в мае для жителей Лоевщины работает телефон доверия, приуроченный ко Дню семьи, куда можно позвонить и задать интересующие вопросы разной направленности.

Сегодня мы публикуем компетентные ответы специалистов районных служб и организаций на поступившие вопросы.

— У меня умерла мама. На день смерти она проживала со мной в Лоеве, а прописана была в Речицком районе. В какой орган ЗАГСа мне необходимо обратиться за регистрацией смерти?

Отвечает Светлана Карнаушенко, начальник отдела ЗАГС Лоевского райисполкома:

— В соответствии со статьей 219 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье регистрация смерти производится органом, регистрирующим акты гражданского состояния, по последнему месту жительства, по месту наступления смерти, по месту обнаружения умершего, по месту захоронения умершего или по месту нахождения организации, выдавшей врачебное свидетельство о смерти (мертворождении). В данном случае можно обратиться в отдел ЗАГС Лоевского райисполкома или в сельский исполнительный комитет Речицкого района, в котором была зарегистрирована Ваша мама.

— Я являюсь опекуном несовершеннолетнего ребенка. Хочу сделать ему паспорт, но у него утеряно свидетельство о рождении. Куда мне необходимо обратиться за выдачей дубликата? Платная ли это услуга?

Светлана Карнаушенко:

— Необходимо обратиться в отдел ЗАГСа по месту жительства или по месту хранения записи акта о рождении ребенка с письменным заявлением о выдаче повторного свидетельства о рождении. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий, что Вы являетесь опекуном ребенка. При получении повторного свидетельства гражданами уплачивается государственная пошлина в размере 1 базовой величины.

В соответствии с пунктом 3.6 статьи 257 Налогового кодекса Республики Беларусь освобождаются от уплаты государственной пошлины опекуны, попечители, управления и отделы образования местных исполнительных и распорядительных органов, детские интернаты, учреждения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования — за выдачу повторных свидетельств о рождении детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, о смерти родителей детей, оставшихся без попечения родителей, для назначения пенсии по случаю потери кормильца детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей.

— У меня в собственности есть жилой дом в деревне, в котором никто не зарегистрирован. Должен ли я заключать договор на вывоз мусора, если там никто не проживает? Дом используется как дача для временного проживания в летний период.

Отвечает главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Лоевского райисполкома Анжелика Бахолдина:

— В соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса Республики Беларусь услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами относится к основным жилищно-коммунальным услугам.

Типовой договор на оказание услуг по вывозу от одноквартирных, блокированных жилых домов твердых коммунальных отходов, их обезвреживанию и переработке утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2009 г. № 99 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

При этом заключение договора является для потребителей жилищно-коммунальных услуг гарантией защиты своих прав в случае оказания этой услуги с недостатками либо ее неоказания.

В то же время отказ от заключения договора на оказание основных жилищно-коммунальных услуг не освобождает собственников жилых и (или) нежилых помещений, в том числе собственников блокированных и одноквартирных жилых домов, нанимателей и арендаторов жилых помещений, членов организации застройщиков, дольщиков, заключивших договоры, предусматривающие передачу им во владение и пользование объектов долевого строительства, от внесения платы за фактически оказанные основные жилищно-коммунальные услуги.

— В моей квартире не стоят счетчики на воду, и никто не зарегистрирован. Должна ли я платить за воду? Иногда водой я пользуюсь для хозяйственных нужд (уборки помещения).

Анжелика Бахолдина:

— Согласно нормам Положения о порядке расчетов и внесения платы за услуги ЖКХ и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 571 (далее — Положение), плата за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации) в многоквартирных жилых и нежилых домах, не оснащенных приборами индивидуального учета расхода воды, взимается с плательщиков услуг исходя из норм (нормативов) потребления, установленных местными исполнительными и распорядительными органами, по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат.

При отсутствии проживающих граждан количество израсходованной воды в жилых помещениях, не оснащенных приборами индивидуального учета расхода воды, определяется исходя из установленных нормативов потребления и условного количества граждан, определенного путем деления общей площади жилого помещения на 20 кв. метров с учетом округления в меньшую сторону до целого числа.

Поэтому в случае отсутствия прибора индивидуального учета расхода воды и зарегистрированных граждан в жилом помещении начисление платы за водоснабжение осуществляется на основании норм водопотребления, условного количества граждан и тарифа, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат.

— Какие выплаты предусмотрены, если в семье ребенок-инвалид?

Разъясняет главный специалист отдела по назначению и выплате пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите Лоевского райисполкома Инна Козловская:

— Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, предусмотрены ежемесячные выплаты: пенсия на ребенка-инвалида; пособие на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет, которое назначается в размере 45% среднемесячной заработной платы работников в республике; пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; пособия на детей старше 3 лет, воспитываемых в семье. Пособия на детей назначаются независимо от доходов семьи, но при наличии занятости у отца (отчима) в полной семье либо родителя в неполной семье, а именно: при наличии занятости на дату обращения за пособием и не менее 6 месяцев в году, предшествовавшем году обращения за пособием (ст. 15 Закона РБ «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее — Закон), п. 38 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденного постановлением Совета Министров РБ № 569 (далее — Положение о пособиях). Размер пособия на каждого ребенка — 50 процентов бюджета прожиточного минимума, а на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет — 70 процентов бюджета прожиточного минимума.

За их назначением необходимо обращаться по месту работы, службы, учебы матери, а если мать не работает (не учится и не служит) — по месту работы, службы, учебы отца. Неработающим родителям пособия назначаются в органах по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.

В практике есть случаи, когда родители детей-инвалидов, имевшие право на получение пособий на детей старше 3 лет, не обращались за их получением и впоследствии, узнав о наличии такового права, необоснованно требуют возвращения пособий за прошлое время, но это не предусмотрено законом. Родители должны своевременно обращаться за получением пособия.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет назначается любому лицу (независимо от родства), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, если это лицо не работает, не учится и не получает пенсию. Работающие родители, усыновители, опекуны имеют право на этот вид пособия на период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (т.е. не имеет значения с каким ребенком они находятся в декретном отпуске: с ребенком-инвалидом или с другим ребенком).

С 1 января 2013 г. предоставлено право на получение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет неработающим родителям ребенка-инвалида, являющимся инвалидами и получающим пенсию.

Этот вид пособия назначается органами по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации.

Обращаю внимание, что государственные пособия на детей назначаются при условии обращения за ними в установленном порядке. Так, для назначения пособий на детей старше 3 лет заявление подается ежегодно.

— Хочу обратиться в суд с исковым заявлением, но не могу прийти на заседание суда. Может ли член моей семьи быть представителем в суде? Как оформить его полномочия?

Консультирует ведущий специалист суда Лоевского района Наталья Сенник:

— Представлять Ваши интересы в суде могут не все члены семьи, а только супруг (супруга) или близкие родственники. В их число входят родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки. При этом представителю должно исполниться 18 лет, он обязан быть полностью дееспособным. Лицо младше этого возраста может представлять только интересы своего ребенка.

Законодательством установлены дополнительные ограничения. Так, родственник не может быть представителем, если он ранее участвовал в деле в качестве судьи, свидетеля либо является родственником судье, который рассматривает данное дело.

Если истцу меньше 18 лет, его интересы представляют законные представители: родители, усыновители, опекуны, попечители.

Чтобы родственник был Вашим представителем, требуется оформить его полномочия. Для этого есть несколько способов:

— устно заявить в суде, что он уполномочен представлять Ваши интересы и вести дело;

— выдать ему письменную доверенность, которую необходимо удостоверить.

Это может сделать нотариус, руководитель организации, в которой Вы учитесь или работаете, руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда или предоставляющей жилищно-коммунальные услуги (например, руководитель ЖЭС, председатель ЖСК и др.) по месту жительства.

В некоторых случаях доверенность может быть удостоверена: руководителем учреждения социального обслуживания, в котором проживает лицо, выдающее доверенность; главным или дежурным врачом медучреждения, в стационаре которого доверитель находится на лечении; командиром воинской части, если доверенность выдается военнослужащему; начальником исправительного учреждения, если доверитель находится в местах лишения свободы.

Если на заседание вместо Вас придет родственник, для подтверждения своих полномочий он должен представить суду паспорт; документ, подтверждающий близкое родство (свидетельство о рождении и т.п.); свидетельство о заключении брака (если представителем является кто-то из супругов); удостоверенную доверенность.

Светлана Павлова, «ЛК».