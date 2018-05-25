Почему случчане занимаются сексом в парке, в автобусе «Слуцк-Минск» и на стадионе

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Случчане на условиях анонимности рассказали «Кур`еру», в каких общественных местах они занимались сексом, а сексолог Василий Шевляков объяснил, почему они так поступают.

Секс на природе — в фаворитах

Александр, 29 лет: «Первый опыт был с тогда ещё будущей женой. Мы возвращались с дня рождения. Был июль, решили прогуляться через парк. Людей не было. И тут возникло очень сильное желание. Мы отошли с дорожки немного вглубь парка, ну и там всё произошло».

Слава, 32 года: «Молодёжи, мне кажется, без разницы, где сексом заниматься. Мне было 22, девушке — 19. Недавно построенная новая трибуна городского стадиона, куда мы зашли. Поздняя ночь. Тепло. Страсть. Прямо и обновляли новые сидушки. А продолжили возле дома во дворе на приспособлении для выбивания ковров».

Места в больнице

Алина, 29 лет: «Мне было 19. Лежала в больнице. Скучно. Приглянулся мне один доктор возраста 40+. Ну и стала прохаживаться в халатике по коридору и глазки ему строить. Умный мужчина сразу смекнул. Ох, какие у нас бывали совместные дежурства. А какой адреналин пробираться ночью из палаты через пост медсестёр, чтобы тебя не заметили!»

В авто — это классика

Валентин, 24 года: «Зима, вечер, рейсовый автобус „Минск — Слуцк“, почти пустой большой МАЗ-152. Так захотелось секса, что невозможно было сдерживаться. Финалом было красочное извержение в бутылку от кока-колы».

Константин, 28 лет: «В душе в общаге, в лифте, на комп­лексе ночью прямо на лавочке. Был секс средь бела дня в подъезде. Страшно было, боялись, что кто-то зайдёт. Всё началось у неё в квартире. Потом захотели прогуляться, вышли в подъезд и решили, что нужно продолжить начатое. Занялись сексом на первом этаже. Потом всё-таки пошли погулять. Дошли до детского сада. Там на детской площадке прямо в верандочке ещё разок друг друга порадовали».

Случайный секс в общественном месте — это нормально

Василий Шевляков, сексолог и психотерапевт, рассказал «Кур`еру», почему людей тянет заниматься сексом в общественных местах.

Как объясняет специалист, причин такому поведению много: добавить экстрима, выразить протест, разнообразить сексуальную жизнь, реализовать тягу к эксгибиционизму (демонстрация гениталий) и вуайеризму (подглядывание за людьми, которые занимаются сексом), получить внимание.

Семейные пары, состоящие в долгих отношениях, пытаются разнообразить сексуальную жизнь, практикуя секс в общественных местах. Так подогревается страсть через эффект новизны и через ощущение запретности.

«Люди, которых привлекает такая форма сексуального самовыражения, создают свои сообщества любителей экстремального, а иногда публичного секса.

С точки зрения сексологии, это не отклонение, если носит спорадический (непостоянный — Прим. ред.) характер, по взаимному согласию в паре и в удовольствие. Адреналин и взаимность переживаний действительно могут способствовать улучшению отношений. Партнёры наслаждаются острыми переживаниями, достигая большей близости и взаимопонимания.

Однако социально такое явление неприемлемо и является правонарушением", — говорит Василий Шевляков.

По словам сексолога, адреналин и острота чувств действительно улучшают сексуальные переживания партнёров.

Таким парам свидетели не нужны, но встречаются и другие, которым важно внимание публики. Это проявление асоциального поведения, погоня за адреналином, одна из форм эксгибиционизма.

«Если же такой способ подогревать чувства оказывается предпочтительным и замещает другие варианты сексуального взаимодействия, то такая ситуация требует вмешательства специалиста», — резюмирует Василий Шевляков.

Наказание за удовольствие

«Нет отдельной статьи, по которой наказывают за секс в общественном месте», — сказал Андрей Заяц, заместитель начальника Слуцкого РОВД. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально.

Наказание может быть

административным (ст. 17.1 «Мелкое хулиганство») — штраф в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест;

уголовным (ст. 339. «Хулиганство») — арест, или ограничение свободы на срок до трёх лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.

В Слуцке пока никого не наказывали.

Итоги опроса. Случчане поделились, в каких местах вне дома у них был секс

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