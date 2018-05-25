Александр Глеб сыграет за сборную Беларуси на чемпионате мира среди артистов в Москве

Сборная белорусских звезд выступит на VIII чемпионате мира по футболу среди артистов, который пройдет с 25 мая по 3 июня в Москве. В ее составе сыграет и полузащитник БАТЭ Александр Глеб.



Александр Глеб. Фото: medyaspor.com

Команда сформирована на основе двух коллективов — «БеZгрима» (актеры театра и кино) и «Арт-Старс» (звезды эстрады). Кроме того, сборная укрепилась несколькими профессиональными футболистами (как бывшими, так и действующими).

— В состав сборной заявлены Юрий Зинченко, Павел Харланчук, Анзор Алимерзоев, Сергей Жбанков, Михаил Колбенев из ФК «БеZгрима». Нашу команду в сборной представят Сергей Минский, Андрей и Олег Конопелько, Александр Волчок, Дмитрий Кулинкович, Илья Кононов, Тенгиз Думбадзе, Алексей Богданович, Евгений Булка, Егор Квартальный, Юрий Цыркунов, Руслан Алехно, Дмитрий Колдун, Валерий Дайнеко.

По правилам мы имеем право пригласить в состав команды профессиональных спортсменов, ветеранов футбола. С нами сыграют Александр Кульчий, который в составе сборной Беларуси провел 102 матча, Виталий Леденев, Андрей Лаврик, Александр Черник. Наставник нашей команды — заслуженный тренер БССР Анатолий Байдачный.

А когда мы будем играть со сборной России (30 мая), с нами выйдет на поле легендарный белорусский футболист Александр Глеб.

Каждый день вскоре после финального свистка судьи будут проводиться концерты. Белорусский национальный концерт состоится 27 мая. В нем примут участие Валерий Дайнеко, Сергей Минский, Альберт Скороход и группа «Дельта», Илья Митько и Вадим Галыгин, Саша Немо, Руслан Алехно, Дмитрий Колдун и Кирилл Кедук.

Примут наши артисты участие и в гала-концерте: молодой талантливый пианист Филипп Шпартов сыграет на одной сцене с Эмиром Кустурицей, Даниилом Крамером. В этом же концерте выступят три Дмитрия: Дюжев, Певцов и Маликов, Марат Башаров и другие звезды. Также все артисты будут участвовать в благотворительных концертах для детей, воспитывающихся в интернатах, — рассказал капитан команды Альберт Скороход.

В чемпионате мира среди артистов принимают участие 16 сборных. Команда Беларуси на групповом этапе сыграет со сборными Румынии (26 мая), Словении (28 мая) и России (30 мая).

Отметим, что во время VIII чемпионата мира по футболу среди артистов БАТЭ проведет два матча чемионата Беларуси — 28 мая дома против «Ислочи» и 2 июня в гостях с «Городеей».