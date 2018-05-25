Считаем, сколько вы будете получать на пенсии

У беларуса появилась возможность узнать, какую пенсию он будет получать, если честно будет трудиться. Все благодаря онлайн-калькулятору, который опубликовали на портале социальной защиты. Правда, чем дольше вам до пенсии, тем сомнительнее будут расчеты, пишет TUT.by.

В чем проблема узнать точную сумму пенсии

На этот вопрос ответили в Минутруда: «Размер пенсии зависит от продолжительности стажа и величины индивидуального коэффициента заработка. Самым сложным является исчисление индивидуального коэффициента заработка. Для этого и в целом для расчета пенсии применяется программное обеспечение». Объясняем, сейчас у каждого беларуса есть «индивидуальный коэффициент заработка», который рассчитывается за последние 24 года работы: сначала за каждый месяц, а потом выводится общий. Для расчета месячного коэффициента берется зарплата работника до уплаты налога (то есть «грязными») и делится на среднюю зарплату по стране в этом же месяце. К примеру, в апреле зарплата работника составила «грязными» 1200 рублей, а средняя по стране — 921 рубль. Коэффициент получается 1,3 за апрель. Если зарплата в апреле была на уровне минимальной, которая сейчас составляет 305 рублей, то коэффициент будет порядка 0,33.



Давайте посчитаем



В среднем за сентябрь прошлого года беларуские чиновники получили 1084 рубля. Средняя зарплата по стране – 841 рубль. То есть индивидуальный коэффициент – 1,2. Заходим на страницу калькулятора и узнаем, что наш условный чиновник-мужчина, проработавший на своей должности 35 лет, будет получать примерно 325 рубля честной пенсии. Интересно, что женщина-чиновник с таким же стажем работы будет получать примерно 350 рублей.