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Считаем, сколько вы будете получать на пенсии

26.05.2018 12:54 — Разное | KYKY  
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У беларуса появилась возможность узнать, какую пенсию он будет получать, если честно будет трудиться. Все благодаря онлайн-калькулятору, который опубликовали на портале социальной защиты. Правда, чем дольше вам до пенсии, тем сомнительнее будут расчеты, пишет TUT.by. 

В чем проблема узнать точную сумму пенсии 

На этот вопрос ответили в Минутруда: «Размер пенсии зависит от продолжительности стажа и величины индивидуального коэффициента заработка. Самым сложным является исчисление индивидуального коэффициента заработка. Для этого и в целом для расчета пенсии применяется программное обеспечение». Объясняем, сейчас у каждого беларуса есть «индивидуальный коэффициент заработка», который рассчитывается за последние 24 года работы:  сначала за каждый месяц, а потом выводится общий.  Для расчета месячного коэффициента берется зарплата работника до уплаты налога (то есть «грязными») и делится на среднюю зарплату по стране в этом же месяце. К примеру, в апреле зарплата работника составила «грязными» 1200 рублей, а средняя по стране — 921 рубль. Коэффициент получается 1,3 за апрель. Если зарплата в апреле была на уровне минимальной, которая сейчас составляет 305 рублей, то коэффициент будет порядка 0,33.


Давайте посчитаем 


В среднем за сентябрь прошлого года беларуские чиновники получили1084 рубля. Средняя зарплата по стране – 841 рубль. То есть индивидуальный коэффициент – 1,2. Заходим на страницу калькулятора и узнаем, что наш условный чиновник-мужчина, проработавший на своей должности 35 лет, будет получать примерно 325 рубля честной пенсии. Интересно, что женщина-чиновник с таким же стажем работы будет получать примерно 350 рублей. 

 
 
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У беларуса появилась возможность узнать, какую пенсию он будет получать, если честно будет трудиться. Все благодаря онлайн-калькулятору, который опубликовали на...
 
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