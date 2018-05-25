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«Давай я тебе лучше место уступлю». Девушка в минском метро садилась к незнакомым парням на колени

26.05.2018 12:04 — Разное | KYKY  
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На канале пранкера Easyvision в ютубе появился почти остросоциальный ролик: приглашенная девушка спустилась в метро, зашла в вагон поезда и села к незнакомому парню прямо на колени. Он немного удивился, даже снял наушник и робко стал говорить ей: «Я выхожу на следующей. А мы знакомы? У меня девушка, честно говоря, есть». Как полагается, проезжающие на соседнем месте люди делали вид, что ничего не происходит.

Свой пранк девушка повторила несколько раз. Следующий парень ей сказал: Я что-то не понял? Со мной такое впервые. Может сбоку присядешь? Спина вспотела вся у меня, будет, что рассказать». Потом был почти джентльмен: «Слушай, не надо. Я к своей жене еду, а ты мне на колени садишься. Давай я тебе место уступлю, просто посидишь». Остальные либо молчали, либо просто «скидывали» девушку на соседнее свободное место, опять же, молча. Никто не обнял. Пранкер не объяснила суть своего видео, но попросила ответить, как бы вы отреагировали, если бы в метро к вам на колени села девушка. Так как? 

 
 
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На канале пранкера Easyvision в ютубе появился почти остросоциальный ролик: приглашенная девушка спустилась в метро, зашла в вагон поезда и села к незнакомому парню...
 
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