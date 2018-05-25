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«Давай я тебе лучше место уступлю». Девушка в минском метро садилась к незнакомым парням на колени
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На канале пранкера Easyvision в ютубе появился почти остросоциальный ролик: приглашенная девушка спустилась в метро, зашла в вагон поезда и села к незнакомому парню прямо на колени. Он немного удивился, даже снял наушник и робко стал говорить ей: «Я выхожу на следующей. А мы знакомы? У меня девушка, честно говоря, есть». Как полагается, проезжающие на соседнем месте люди делали вид, что ничего не происходит.
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На канале пранкера Easyvision в ютубе появился почти остросоциальный ролик: приглашенная девушка спустилась в метро, зашла в вагон поезда и села к незнакомому парню...
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