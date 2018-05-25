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LSTR сделал коллаборацию с лидскими кедами
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Минский бренд одежды LSTR в своем инстаграме сообщил, что он совместно с лидской обувной фабрикой выпустил новые кроссовки. Красные с белыми полосками. Говорит, ажиотаж – большой, не ожидал такого.
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Минский бренд одежды LSTR в своем инстаграме сообщил, что он совместно с лидской обувной фабрикой выпустил новые кроссовки. Красные с белыми полосками. Говорит,...
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