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LSTR сделал коллаборацию с лидскими кедами

26.05.2018 11:35 — Разное | KYKY  
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Минский бренд одежды LSTR в своем инстаграме сообщил, что он совместно с лидской обувной фабрикой выпустил новые кроссовки. Красные с белыми полосками. Говорит, ажиотаж – большой, не ожидал такого. 


В наличие есть и мужские, и женские модели. Если у вас появилось желание прикупить и себе модель из лимитированной коллекции, идите в любой из магазинов бренда. Стоимость дизайнерских кед – 45 рублей. 

Для справки: фабрика по производству обуви появилась в Лиде еще в 1928 году. Она была очень востребована: за 1940 год там сделали  больше миллиона пар галош и  165 тысяч кожаной обуви. Сейчас шьют обувь на каждый день и, конечно, кеды. К слову, обычную пару лидских кед можно прикупить за рублей 25, но есть варианты и дешевле. 

 
 
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Минский бренд одежды LSTR в своем инстаграме сообщил, что он совместно с лидской обувной фабрикой выпустил новые кроссовки. Красные с белыми полосками. Говорит,...
 
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