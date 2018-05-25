LSTR сделал коллаборацию с лидскими кедами

Минский бренд одежды LSTR в своем инстаграме сообщил, что он совместно с лидской обувной фабрикой выпустил новые кроссовки. Красные с белыми полосками. Говорит, ажиотаж – большой, не ожидал такого.

Публикация от LSTR Adziennie (@lstr_adziennie) 25 Май 2018 в 11:49 PDT



В наличие есть и мужские, и женские модели. Если у вас появилось желание прикупить и себе модель из лимитированной коллекции, идите в любой из магазинов бренда. Стоимость дизайнерских кед – 45 рублей.



Для справки: фабрика по производству обуви появилась в Лиде еще в 1928 году. Она была очень востребована: за 1940 год там сделали больше миллиона пар галош и 165 тысяч кожаной обуви. Сейчас шьют обувь на каждый день и, конечно, кеды. К слову, обычную пару лидских кед можно прикупить за рублей 25, но есть варианты и дешевле.