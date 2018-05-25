Граждане России и Молдовы попали в ДТП с лосем в Быховском районе

Трагедия произошла поздно вечером 25 мая на автодороге Р-93 «Могилев–Бобруйск». Микроавтобус «Ford Transit» двигался неподалеку от деревни Чечевичи Быховского района, когда на проезжую часть неожиданно выбежал лось.

Водитель автомобиля не успел среагировать на выбежавшее животное и допустил столкновение. После этого машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В момент аварии в автомобиле находились шесть человек, в том числе двое детей. Все они – граждане Молдовы и России. В результате ДТП один человек погиб. Остальные с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Для того, чтобы извлечь из покореженной машины погибшего, а также двух выживших людей, которые оказались заблокированы в транспорте, потребовалась помощь сотрудников МЧС. Животное также погибло под колесами автомобиля.

В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии. По факту смертельной аварии белорусские правоохранители проводят проверку. Автомобиль, который попал в ДТП, зарегистрирован в Молдове.