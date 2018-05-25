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Граждане России и Молдовы попали в ДТП с лосем в Быховском районе

26.05.2018 13:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Граждане России и Молдовы попали в ДТП с лосем в Быховском районе
МЧС Республики Беларусь

Трагедия произошла поздно вечером 25 мая на автодороге Р-93 «Могилев–Бобруйск». Микроавтобус «Ford Transit» двигался неподалеку от деревни Чечевичи Быховского района, когда на проезжую часть неожиданно выбежал лось.

Граждане России и Молдовы попали в ДТП с лосем в Быховском районе Дорожная экология. Можно ли научить животных пользоваться переходом?

Водитель автомобиля не успел среагировать на выбежавшее животное и допустил столкновение. После этого машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В момент аварии в автомобиле находились шесть человек, в том числе двое детей. Все они – граждане Молдовы и России. В результате ДТП один человек погиб. Остальные с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Для того, чтобы извлечь из покореженной машины погибшего, а также двух выживших людей, которые оказались заблокированы в транспорте, потребовалась помощь сотрудников МЧС. Животное также погибло под колесами автомобиля.

В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии. По факту смертельной аварии белорусские правоохранители проводят проверку. Автомобиль, который попал в ДТП, зарегистрирован в Молдове.

 
Теги: Могилев
 
 
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