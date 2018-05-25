Спустя 25 лет: Набоков установил новый рекорд Беларуси в прыжках в высоту

На соревнованиях Республиканской универсиады по лёгкой атлетике в Бресте Дмитрий Набоков преодолел планку с первой попытки на высоте 2 м 36 см.

Предыдущий рекорд страны (2 м 34 см) был установлен Андреем Санковичем в мае 1993 года и держался на протяжении 25 лет.