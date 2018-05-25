В Речицком районе столкнулись УАЗ и МАЗ, один из водителей погиб

Около пяти часов утра 26 мая недалеко от деревни Горваль произошло ДТП, в котором один человек погиб, сообщает «Дняпровец».

В Госавтоинспекции рассказали, что УАЗ, в котором находилось двое мужчин, столкнулся с МАЗом. В результате аварии водитель УАЗа умер на месте происшествия. Пассажира доставили в больницу.

ГАИ проводит проверку.