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«Штраф обойдётся в миллиарды». Против Facebook подали 3 жалобы о нарушении правил GDPR
Давний критик политики приватности Facebook Макс Шремс подал четыре жалобы о нарушении вступивших в силу на территории ЕС правил GDPR, которые касаются защиты данных,
Речь идёт о принуждении пользователей сделать нужный компании выбор под угрозой закрытия доступа к различным сервисам. Шремс обвиняет в нарушениях GDPR четыре разных бизнеса — саму соцсеть
Он также отметил, что знает о случаях, когда Facebook блокировал аккаунты пользователей, которые не дали согласия, которое хочет соцсеть. Таким образом, единственный выбор, который даёт компания Цукерберга — удалить аккаунт или дать своё согласие. «Это не свободный выбор — это напоминает процесс выборов в Северной Корее», — считает Шремс.
Руководитель Facebook по приватности в ответ заявила, что компания готовилась к вступлению в силу норм GDPR на протяжении 18 месяцев.
Учитывая, что европейская штаб-квартира Facebook находится в Ирландии, в процессе рассмотрения жалобы будет задействовано ирландской агентство по защите информации — к его работе ранее уже были вопросы, отмечает TechCrunch.
Впрочем, правила GDPR предполагают возможность сотрудничества агентств по защите информации из разных регионов — вероятно, одним из поводов для жалоб является желание Шремса протестировать этот алгоритм.
За крупные нарушения нового регламента положен штраф размером до 4 процентов глобальной выручки компании — в случае с Facebook и Google речь идёт о миллиардах евро.
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Давний критик политики приватности Facebook Макс Шремс подал четыре жалобы о нарушении вступивших в силу на территории ЕС правил GDPR, которые касаются защиты данных,...
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