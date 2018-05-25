«Штраф обойдётся в миллиарды». Против Facebook подали 3 жалобы о нарушении правил GDPR

Давний критик политики приватности Facebook Макс Шремс подал четыре жалобы о нарушении вступивших в силу на территории ЕС правил GDPR, которые касаются защиты данных, сообщает TechCrunch.





Речь идёт о принуждении пользователей сделать нужный компании выбор под угрозой закрытия доступа к различным сервисам. Шремс обвиняет в нарушениях GDPR четыре разных бизнеса — саму соцсеть Facebook , принадлежащие ей Instagram и WhatsApp , а также мобильную операционную систему Android . Компании обвиняют в «принуждении к согласию».

«Это просто: всё, что необходимо для работы сервиса, не требует расставления “галочек” о согласии. Во всех остальных случаях пользователи должны иметь реальную возможность сказать “да” или “нет”», — написал специалист в заявлении.

Он также отметил, что знает о случаях, когда Facebook блокировал аккаунты пользователей, которые не дали согласия, которое хочет соцсеть. Таким образом, единственный выбор, который даёт компания Цукерберга — удалить аккаунт или дать своё согласие. «Это не свободный выбор — это напоминает процесс выборов в Северной Корее», — считает Шремс.

Руководитель Facebook по приватности в ответ заявила, что компания готовилась к вступлению в силу норм GDPR на протяжении 18 месяцев.

«Мы упростили правила и доступ к ним и внедрили инструменты для того, чтобы пользователи могли получать доступ к данным, скачивать и удалять информацию. Мы не заканчиваем эту работу 25 мая: к примеру, вскоре появится инструмент Clear History — способ узнать, какие сайты и приложения отправляют Facebook данные, очистить её и отключить сбор», — заявили в соцсети.

Учитывая, что европейская штаб-квартира Facebook находится в Ирландии, в процессе рассмотрения жалобы будет задействовано ирландской агентство по защите информации — к его работе ранее уже были вопросы, отмечает TechCrunch.

Впрочем, правила GDPR предполагают возможность сотрудничества агентств по защите информации из разных регионов — вероятно, одним из поводов для жалоб является желание Шремса протестировать этот алгоритм.

За крупные нарушения нового регламента положен штраф размером до 4 процентов глобальной выручки компании — в случае с Facebook и Google речь идёт о миллиардах евро.