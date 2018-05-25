ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Штраф обойдётся в миллиарды». Против Facebook подали 3 жалобы о нарушении правил GDPR

26.05.2018 13:25 — Разное | dev.by  
Размер текста:
A
A
A

Давний критик политики приватности Facebook Макс Шремс подал четыре жалобы о нарушении вступивших в силу на территории ЕС правил GDPR, которые касаются защиты данных, сообщает TechCrunch.

«Штраф обойдётся в миллиарды». Против Facebook подали 3 жалобы о нарушении правил GDPR

Речь идёт о принуждении пользователей сделать нужный компании выбор под угрозой закрытия доступа к различным сервисам. Шремс обвиняет в нарушениях GDPR четыре разных бизнеса — саму соцсеть Facebook, принадлежащие ей Instagram и WhatsApp, а также мобильную операционную систему Android. Компании обвиняют в «принуждении к согласию».

«Это просто: всё, что необходимо для работы сервиса, не требует расставления “галочек” о согласии. Во всех остальных случаях пользователи должны иметь реальную возможность сказать “да” или “нет”», — написал специалист в заявлении.

Он также отметил, что знает о случаях, когда Facebook блокировал аккаунты пользователей, которые не дали согласия, которое хочет соцсеть. Таким образом, единственный выбор, который даёт компания Цукерберга — удалить аккаунт или дать своё согласие. «Это не свободный выбор — это напоминает процесс выборов в Северной Корее», — считает Шремс.

Руководитель Facebook по приватности в ответ заявила, что компания готовилась к вступлению в силу норм GDPR на протяжении 18 месяцев.

«Мы упростили правила и доступ к ним и внедрили инструменты для того, чтобы пользователи могли получать доступ к данным, скачивать и удалять информацию. Мы не заканчиваем эту работу 25 мая: к примеру, вскоре появится инструмент Clear History — способ узнать, какие сайты и приложения отправляют Facebook данные, очистить её и отключить сбор», — заявили в соцсети.

Учитывая, что европейская штаб-квартира Facebook находится в Ирландии, в процессе рассмотрения жалобы будет задействовано ирландской агентство по защите информации — к его работе ранее уже были вопросы, отмечает TechCrunch.

Впрочем, правила GDPR предполагают возможность сотрудничества агентств по защите информации из разных регионов — вероятно, одним из поводов для жалоб является желание Шремса протестировать этот алгоритм.

За крупные нарушения нового регламента положен штраф размером до 4 процентов глобальной выручки компании — в случае с Facebook и Google речь идёт о миллиардах евро.

«Скорее всего, мы не сможем вынудить гигантов зплатить эти миллиарды, но корпорации намеренно нарушили нормы GDPR, поэтому мы ожидаем достойного наказания», — пишет Шремс.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Давний критик политики приватности Facebook Макс Шремс подал четыре жалобы о нарушении вступивших в силу на территории ЕС правил GDPR, которые касаются защиты данных,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спустя 25 лет: Набоков установил новый рекорд Беларуси в прыжках в высоту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика