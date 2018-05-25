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Экс-солистка «Ленинграда» прокомментировала развод Шнуровых
Новости России. Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган прокомментировала информацию о разводе Сергея и Матильды Шнуровых.
На неделе известный музыкант и лидер группы «Ленинград»
«Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», –
Своим мнением о громком событии с телеканалом «360°»
«Сочувствую. Конечно, такое могло быть. Все разводятся. Что они, не люди, что ли? Такими вещами обычно не шутят», – сказала Коган.
Сергей Шнуров и Елена Мозговая вступили в брак в 2010 году. Пара распалась через восемь лет.
Бывшая супруга Шнурова комментировать развод не стала.
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Новости России. Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган прокомментировала информацию о разводе Сергея и Матильды Шнуровых. На неделе известный музыкант...
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