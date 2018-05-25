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В Брестском районе Mercedes столкнулся с деревом. В автомобиле зажало двух человек

26.05.2018 11:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ночью 26 мая в Брестском районе Mercedes C220 врезался в дерево. Заблокированных в салоне автомобиля людей доставали спасатели.  

В Брестском районе Mercedes столкнулся с деревом. В автомобиле зажало двух человек
Фото: Брестское ОУМЧС  

По сведениям Брестского ОУМЧС, авария произошла вблизи деревни Яцковичи. Машина съехала в кювет и столкнулась с деревом. В результате ДТП в легковушке оказались зажаты два человека.  

В Брестском районе Mercedes столкнулся с деревом. В автомобиле зажало двух человек
Фото: Брестское ОУМЧС  

Спасатели деблокировали и передали медикам 18-летнего водителя и 16-летнего пассажира. Оба пострадавших госпитализированы.  

В Брестском районе Mercedes столкнулся с деревом. В автомобиле зажало двух человек
Фото: Брестское ОУМЧС  

Весной 2018 года в Ивьевском районе в ДТП погибла многодетная мать.  

В повреждённой машине зажало двух детей – подробности здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. Ночью 26 мая в Брестском районе Mercedes C220 врезался в дерево. Заблокированных в салоне автомобиля людей доставали спасатели.   Фото: Брестское...
 
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