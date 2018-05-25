Хоккей: Лукашенко вновь сватают иностранца

«Безусловно, доля правды в словах президента Беларуси есть. Нужно делать упор на собственных воспитанников. Привлечение легионеров ведет к повышению класса команды, но сказать, что это ведет к повышению уровня местных игроков сложно. Подход должен быть комплексным, и увлекаться легионерами не стоит.





Другое дело, что нынешнее состояние дел в белорусском хоккее, если не плачевное, то очень непростое. С этой позиции, замыкаться Белоруссии в своем внутреннем хоккейном рынке не стоит. Нужно быть очень избирательным, делать упор на воспитание своих игроков и на привлечение легионеров в тренерские кадры, нежели в ряды самих хоккеистов», — цитирует Кузмака НСН.





Сборная Беларуси по хоккею потерпела семь поражений в семи матчах группового этапа на чемпионате мира — 2018 в Дании.