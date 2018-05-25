Шнур придумал рифмы к слову развод: лидер «Ленинграда» написал стихотворение после заявления о разводе

Произведение, содержащее в том числе ненормативную лексику, начинается со строк «Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может, и убит». В нем также говорится о невозможности обмануть судьбу и измениться самому.





«Я есть — кто есть. И хоть ты тресни,

Одень, помой и причеши.

Придется отвечать за песни,

За пляски и раздрай души.

Не сомневайтесь, я отвечу.

То холодно, то горячо.

Вот ночь прошла и сразу вечер.

Мне жизнь выкатывает счет», — говорится в стихах.





О разводе Шнуров объявил 25 мая через Instagram. Его супруга, комментируя известие, заявила, что хотела бы оставить личное личным.





Брак с Матильдой стал третьим по счету для Шнурова. До этого он был официально женат на Марии Исмагиловой и Светлане Костицыной, а также несколько лет состоял в незарегистрированных отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной. От двух предыдущих браков у музыканта есть двое детей.