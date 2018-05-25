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«Конкуренция тут большая, но никто не «воюет»: гродненский бомж Василий делится секретами выживания

26.05.2018 11:57 — Разное | Партизан  
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Экономический кризис — сложный период для большинства трудящихся Беларуси. Но как прожить, если совсем нет места заработка и финансовых возможностей? Как живет гродненский бомж Василий и его секреты выживания за чертой бедности.

«Конкуренция тут большая, но никто не «воюет»: гродненский бомж Василий делится секретами выживания
Корреспондент newgrodno.by пообщался с местным бродягой, который поведал, насколько комфортно в городской среде чувствуют себя гродненские бомжи. Собеседник уже много лет на улице, кафешкам и гирпермаркетам предпочитает мусорные свалки и все необходимое для проживания находит именно там.

  

Бродяга Василий

Знакомьтесь, Василий — нетипичный персонаж улиц города Гродно. Бывший спортсмен. Внешне аккуратный и учтивый 47-летний житель Гродно рассказывал о себе неохотно.

— В прошлом была семья, квартира, деньги. Лет десять назад квартиру на ул. Репина пришлось продать, купил дом в Поречье, но живу в Гродно, люблю город, привык к нему, и не хочу и не могу жить в пригороде.

По словам Василия, в его доме в Поречье теперь живут бомжи, а сам он имеет свой угол в гродненской квартире племянника, который пускает родственника переночевать за небольшую плату. Василий утверждает, что вносит свою лепту за оплату услуг ЖКХ.

— Жизнь заставила бомжевать. Но я не бомжую, я работаю. Ходить по мусоркам и искать вещи — это работа, — убежденно говорит мужчина.

По словам Василия, сотрудникам милиции тяжело доказать философию кочевой жизни, но со временем его перестали так часто задерживать.

—Стали узнавать в лицо, — смеется гродненец.

  

На мусорках можно найти все

— На гродненских мусорках и свалках сейчас намного проще, чем раньше, и можно найти массу хороших вещей, люди выкидывают посуду, практически новые рубашки или почти целые кроссовки, — подмечает мужчина.

Вещи не лежат в куче мусора. Чаще всего их оставляют в пакетах на асфальте или просто рядом с мусорными контейнерами.

— Всегда стараюсь опередить «желторотиков» и успеть к мусорке первым.

«Желторотиками» Василий снисходительно называет мусороуборочные машины. Самые «злачные» места «мусорного маршрута» — возле гипермаркетов и развлекательных центров, считает Василий. Помимо того, что там можно одеться и обуться — реально найти просроченные продукты питания. По его словам, гипермаркеты выбрасывают йогурты, консервы, у которых срок годности закончился всего день-два назад.

— Нахожу колбасу, ветчину, балыки, шпроты. Обычно, просроченный товар. Но ведь съедобный! Делюсь с некоторыми. Но, в основном, хожу один, так проще искать.

Конкуренция на мусорках большая, но никто не «воюет». Территорию не делят, принцип такой: кто первый пришел — все находки его. Все друг друга уважают и иногда даже делятся последним. В основном, собирают бутылки и везут в приемный пункт стеклотары на ул. Лидскую.

—Я бутылками не занимаюсь, прибыль там крохотная, за день мизер выходит, — признается гродненец.

На мусорках, как утверждает собеседник, найти можно все: начиная от плоскогубцев и заканчивая планшетами и телефонами. Зарядные устройства вообще в изобилии и для всех моделей. Самая «ценная» находка бездомного гродненца – золотое обручальное кольцо и два доллара одной бумажкой. Как-то попалась сумочка, а в ней — кулон с золотой цепочкой. Находки мужчина сдал, выручив за них деньги.



— Из техники находил шуруповерт, два батарейных блока. Вот такие телефоны находим, рабочие еще, — Василий показывает старую модель nokia. — «Зарядки» нет, но со временем, возможно, найду. Находим и планшеты с побитым экраном, сдаем на запчасти.

Многие бездомные просто «живут» на мусорках, особенно котируется среди них мусорный «полигон» за Барановичами.

— Знаю одного человека, приезжал в Гродно на выходных: новый костюм, кроссовки, майки, деньги имеет. Там люди живут, а мы в городе существуем, — вздыхает гродненец.

Если верить Василию, помимо основного «мусорного» хобби, он трудится на Скидельском рынке грузчиком по свободному графику и имеет в месяц 250 белорусских рублей.

  

Спорт

Люди без определенного места жительства мало чем могут похвастаться в своем положении, однако Василий с гордостью рассказывает о своих спортивных достижениях. В юности гродненец занимался самбо и дзюдо, но по каким-то причинам спортивная карьера не сложилось.

— Не я спорт бросил, а меня спорт бросил. Выполнил республику (разрядные нормы и требования, — прим.) и стал не нужным.

Паспорт Василий не имеет, зато сохранил военный билет.

—Я еще молодой, мне 47 лет. Пока ноги ходят, может, еще в Москву на заработки поеду, — делится планами мужчина, хоть и признается, что все появившиеся финансы уходят на выпивку и еду.

  
Семья в прошлом

О семье Василий рассказывает уклончиво.

— Был женат, есть двое детей. Скоро буду дедушкой.

С бывшей женой мужчина не общается. Дети уже взрослые, выросли без отца, но иногда они встречаются на улице. Самое главное для Василия, что они его не осуждают, хоть и знают, чем занимается отец.

— Встречаемся случайно на улице, жена не хочет, чтобы я виделся с ними, говорит, что я им прихожусь дядей. Какой же я дядя?! Если я отец, и они это знают, и фамилия у них моя, — печально улыбается гродненец.

  

Мечта есть – дожить до пенсии.

Несмотря на непростое положение в социуме, Василий бодр и полон оптимизма. На момент разговора с корреспондентом, активный мужчина, только начав свой маршрут, уже успел найти плоскогубцы с саморезами и выручить за них деньги.

— Третья «мусорка» на сегодня, но все еще впереди, — деловито докладывает бывший спортсмен.

В недавно найденном пакете у Василия рукавицы, картошка. Картошка сразу же упаковывается в пакет, «про запас».

— Картошечку можно отварить. Можно и на костре запечь летом, рыбку половить еще. Поеду к себе в Поречье, на озеро Салатье, в лесу грибочки, ягоды. Все сдать можно. И жить можно тоже, — ставит точку в разговоре неунывающий человек Василий.

 
Теги: Гродно
 
 
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Экономический кризис — сложный период для большинства трудящихся Беларуси. Но как прожить, если совсем нет места заработка и финансовых возможностей? Как живет...
 
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