Финал Лиги чемпионов. В Киеве встретятся Ливерпуль и Реал

Главный матч европейского клубного сезона пройдёт на стадионе «Олимпийский». Для Украины это первое в истории подобное событие.



Что касается клубов, то у них опыта игр в финалах Лиги чемпионов куда больше: Реал выигрывал этот трофей уже 12 раз, а Ливерпуль – 5. Начало встречи в 21:45.