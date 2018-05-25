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Финал Лиги чемпионов. В Киеве встретятся Ливерпуль и Реал
Главный матч европейского клубного сезона пройдёт на стадионе «Олимпийский». Для Украины это первое в истории подобное событие.
Что касается клубов, то у них опыта игр в финалах Лиги чемпионов куда больше: Реал выигрывал этот трофей уже 12 раз, а Ливерпуль – 5. Начало встречи в 21:45.
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Главный матч европейского клубного сезона пройдёт на стадионе «Олимпийский». Для Украины это первое в истории подобное событие.
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