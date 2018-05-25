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Белорусское предприятие "Техника связи" наладило выпуск защитных шлемов "СКАТ-С4" для ВС страны

26.05.2018 12:49 — Разное | Интерфакс  
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ОАО "Техника связи" (Витебская обл.) наладило выпуск защитных шлемов "СКАТ-С4", сообщает ведомственная газета министерства обороны Беларуси "Во славу Родины".

"Новые изделия активно поступают в войска", - сообщает издание.

"Выпуск шлемов защитных "СКАТ-С4" является новым и перспективным направлением для ОАО "Техника связи". (…) Согласно стратегии развития предприятия на 2017–2020 годы, планируется выйти на объемы, необходимые для удовлетворения потребностей армии Республики Беларусь в данной продукции. А также увеличить степень локализации производства изделия до 70–80%", -  приводятся в сообщении слова директора предприятия Валентины Вишневской.

В изделии применены дискретно-тканевые материалы, обладающие эффектом разворота пули до 90 градусов, что приводит к значительному снижению степени пробития и запреградной травмы.

"СКАТ-С4" обеспечивает допустимое запреградное контузионное воздействие при непробитии. При этом шлем легкий и удобный, что допускает непрерывное его ношение в течение 24 часов при выполнении типовых задач, характерных для боевой обстановки. Еще одна особенность изделия в том, что шлем обладает положительной плавучестью, может обеспечивать поддержку ослабленного или потерявшего сознание военнослужащего в водной среде.

"СКАТ-С4" комплектуется специальными креплениями для установки прибора ночного видения, которые смонтированы в налобной части изделия. С левой стороны дополнительно установлена планка "пикатинни" (picatinny), обеспечивающая установку навесного оборудования.

Максимальная масса изделия второго типоразмера — 1,3 кг.

"СКАТ-С4" обеспечивает защиту от пуль 9‑мм пистолета Стечкина АПС.  Характеристики подтверждены протоколом испытаний российского АО "ЦНИИТОЧМАШ".

ОАО "Техника связи" входит в структуру Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, является ведущим разработчиком и производителем современных средств радиосвязи, телекоммуникационного, монтажного оборудования в республике.

 
 
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ОАО "Техника связи" (Витебская обл.) наладило выпуск защитных шлемов "СКАТ-С4", сообщает ведомственная газета министерства обороны Беларуси "Во славу Родины". "Новые...
 
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