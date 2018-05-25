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Независимые консорциумы займутся поиском инвесторов для четырех белорусских предприятий легкой и химической промышленности

26.05.2018 11:42 — Разное | Интерфакс  
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Два независимых консорциума проведут работы по предприватизационной подготовке и привлечению стратегических инвесторов для четырех белорусских предприятий легкой и химической промышленности - ОАО "8 Марта" , ОАО "Лента", ОАО "Крион" и ОАО "Лакокраска", сообщили в пресс-службе Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП).

"НАИП заключило соответствующие контракты с ведущими мировыми компаниями, специализирующимися на инвестиционной деятельности, финансовом аудите и юридическом сопровождении бизнеса. Лидером консорциума для предприятий легкой промышленности стал австрийский инвест-бутик Mattig Management Partners GesmbH, для предприятий химической промышленности – ООО "КПМГ", - говорится в распространенном НАИП сообщении.

Консорциумы проведут комплексную экспертизу акционерных обществ (дьюдилидженс), маркетинговые исследования рынков, оценку с учетом национальных и международных стандартов, а также займутся поиском и привлечением стратегических инвесторов, заинтересованных в развитии предприятий.

Поддержку консорциумам окажут Национальное агентство инвестиций и приватизации, министерство экономики, Государственный комитет по имуществу, концерны "Белнефтехим" и "Беллегпром".

Работы по предприватизационной подготовке и привлечению стратегических инвесторов будут проводиться в рамках проекта "Поддержка приватизации", который реализуется Национальным агентством инвестиций и приватизации при поддержке Всемирного банка. Он предполагает различные подходы участия стратегических инвесторов в развитии открытых акционерных обществ, в первую очередь − создание совместных предприятий или приобретение инвесторами дополнительных выпусков акций.

 
 
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Два независимых консорциума проведут работы по предприватизационной подготовке и привлечению стратегических инвесторов для четырех белорусских предприятий...
 
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