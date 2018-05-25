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Эксперты назвали паспорт Японии наиболее удобным для путешествий
26.05.2018 14:06 — Разное | Беларусь Сегодня
Главным критерием в определении победителя стало количество стран, которые держатель может посетить без визы.
В итоге лучшим стал паспорт Японии, владелец которого может посетить без получения виз 189 стран. На второй строчке расположились Германия и Сингапур, паспорта которых предоставляют право посещать 188 стран без визы. На одну страну меньше у Дании, Испании, Италии, Финляндии, Франции, Швеции и Южной Кореи.
В конце рейтинга ожидаемо расположились Ирак и Афганистан, граждане которых смогут посетить без визы всего 30 государств.
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Главным критерием в определении победителя стало количество стран, которые держатель может посетить без визы. В итоге лучшим стал паспорт Японии,...
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