Могилевчанин побил рекорд Беларуси по прыжкам в высоту, державшийся 25 лет

Фото: БФЛА

Могилевский легкоатлет Дмитрий Набоков, серебряный призер юниорского чемпионата мира 2015-го года и чемпион Европы среди молодёжи 2017-го года, покорил высоту 2.36 метра. Предыдущий рекорд 2.34 метра принадлежал Андрею Санковичу, который установил его еще в 1993 году.

Свое выступление Дмитрий Набоков начал, когда планка была поднята на уровень 2.15 и все следующие высоты, включая 2.32, преодолевал с первой попытки. Рекордную для себя отметку 2.34 он смог покорить со второй попытки, а рекордные для Беларуси 2.36 метра взял с первого прыжка. После одного неудачного выхода в сектор на отметке 2.40 спортсмен завершил соревнования.

На второй строчке расположился чемпион Европы среди юниоров 2017-го года Максим Недосеков, покоривший высоту 2.32.