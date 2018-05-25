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Могилевчанин побил рекорд Беларуси по прыжкам в высоту, державшийся 25 лет
26.05.2018 14:06 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото: БФЛА
Могилевский легкоатлет Дмитрий Набоков, серебряный призер юниорского чемпионата мира 2015-го года и чемпион Европы среди молодёжи 2017-го года, покорил высоту 2.36 метра. Предыдущий рекорд 2.34 метра принадлежал Андрею Санковичу, который установил его еще в 1993 году.
Свое выступление Дмитрий Набоков начал, когда планка была поднята на уровень 2.15 и все следующие высоты, включая 2.32, преодолевал с первой попытки. Рекордную для себя отметку 2.34 он смог покорить со второй попытки, а рекордные для Беларуси 2.36 метра взял с первого прыжка. После одного неудачного выхода в сектор на отметке 2.40 спортсмен завершил соревнования.
На второй строчке расположился чемпион Европы среди юниоров 2017-го года Максим Недосеков, покоривший высоту 2.32.
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Фото: БФЛА Могилевский легкоатлет Дмитрий Набоков, серебряный призер юниорского чемпионата мира 2015-го года и чемпион Европы среди молодёжи 2017-го года,...
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