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Ученые: у тех, кто сидит в Tinder, секс случает реже

26.05.2018 13:28 — Разное | KYKY  
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Исследователи из Норвежского университета науки и технологии решили выяснить, насколько эффективны социальные сети, когда речь касается поиска сексуальных партнеров. Проанализировали поведение 641 человека и узнали,  что большинство из тех, кто пользовался Tinder ради поиска краткосрочный отношений, не получали их, пишет tjournal

Исследовали молодых людей в возрасте от 19 до 29 лет – активных пользователей мобильных приложений. Ученые описали их, как имеющих «высокий уровень социосексуальной ориентации» или интереса к сексу без преданных отношений. Также удалось узнать, что среди группы активных пользователей Tinder  примерно равное количество мужчин и женщин. В общем, ученые настаивают на том, что, даже не смотря на большое количество людей  в одном месте, Tinder ничуть не лучше для знакомств, чем, к примеру, барная стойка. 


Что еще выяснили ученые 


Они проанализировали поведение мужчин и женщин на этом сервисе. Оказалось, барышни предпочитают тратить больше времени на приложение, углубляясь в оценку каждого предложенного человека. В то же время мужчины  принимают быстрые решения. Также, судя по результатам исследования, несмотря на то, что большинство пользователей ищут в Tinder сексуальные отношения, и мужчины и женщины зачастую используют приложение в качестве развлечения. Сервис воспринимают как мобильную игру, которой можно заполнить свободное время.

 
Теги: знакомства
 
 
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Исследователи из Норвежского университета науки и технологии решили выяснить, насколько эффективны социальные сети, когда речь касается поиска сексуальных...
 
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