Ученые: у тех, кто сидит в Tinder, секс случает реже

Исследователи из Норвежского университета науки и технологии решили выяснить, насколько эффективны социальные сети, когда речь касается поиска сексуальных партнеров. Проанализировали поведение 641 человека и узнали, что большинство из тех, кто пользовался Tinder ради поиска краткосрочный отношений, не получали их, пишет tjournal



Исследовали молодых людей в возрасте от 19 до 29 лет – активных пользователей мобильных приложений. Ученые описали их, как имеющих «высокий уровень социосексуальной ориентации» или интереса к сексу без преданных отношений. Также удалось узнать, что среди группы активных пользователей Tinder примерно равное количество мужчин и женщин. В общем, ученые настаивают на том, что, даже не смотря на большое количество людей в одном месте, Tinder ничуть не лучше для знакомств, чем, к примеру, барная стойка.



Что еще выяснили ученые



Они проанализировали поведение мужчин и женщин на этом сервисе. Оказалось, барышни предпочитают тратить больше времени на приложение, углубляясь в оценку каждого предложенного человека. В то же время мужчины принимают быстрые решения. Также, судя по результатам исследования, несмотря на то, что большинство пользователей ищут в Tinder сексуальные отношения, и мужчины и женщины зачастую используют приложение в качестве развлечения. Сервис воспринимают как мобильную игру, которой можно заполнить свободное время.