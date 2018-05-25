|
Фотовыставка «Нужные дети» открылась в Верхнем городе в Минске
В экспозиции – 23 чёрно-белых портрета воспитанников Осиповичской специальной школы-интерната. Они запечатлены вместе с артистами, спортсменами и другими людьми разных профессий.
Cветлана Гулис, волонтёр движения «нужные люди»: «Почему «нужные дети»? Потому что они действительно нужные. Они нужны нашему обществу, нужны всем нам. Цепляет такое название, такое хорошее. Потому что это правда. Здесь есть, как и медийные личности, так и люди обычных профессий, это врачи, учителя, машинисты метро – просто обычные люди, хорошие, добрые».
Выставка под открытым небом символично завершится 1 июня – в день защиты детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В экспозиции – 23 чёрно-белых портрета воспитанников Осиповичской специальной школы-интерната.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)