Мой усатый полосатый

Кузя появился у нас два года назад и сразу стал любимцем семьи.

Нашла я его на... Kufare. Зашла на одну из страниц и увидела фотографию сибирского кота, под которой была подпись: «Отдам в хорошие руки». Молодая семья из Гродно решила расстаться со своим питомцем, так как ждала пополнения в семье. А у нас в то время как раз умерла кошка. Я не устояла перед очарованием этого пушистого чуда, поэтому созвонилась с хозяйкой, и через две недели он уже был у нас. Кот быстро освоился в новом доме. Теперь каждое утро он будит меня, не позволяя долго нежиться в постели.



Елена ПИСАРЬ,

аг. Хоневичи.