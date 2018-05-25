|
Стартовал байк-фестиваль. более 10 тысяч мотоциклистов проехали по Бресту
26.05.2018 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Только что завершился байк парад по городу Бресту, материал ещё находится в обработке, но вам уже доступны записи прямых трансляций с мероприятия.
В данный момент на Ледовом, конечной точке байк-парада, начинаются мероприятия
Пока это предварительная информация, позже, по мере обработки, мы обновим материал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только что завершился байк парад по городу Бресту, материал ещё находится в обработке, но вам уже доступны записи прямых трансляций с мероприятия. В данный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)