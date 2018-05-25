Стартовал байк-фестиваль. более 10 тысяч мотоциклистов проехали по Бресту

Только что завершился байк парад по городу Бресту, материал ещё находится в обработке, но вам уже доступны записи прямых трансляций с мероприятия.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55868.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55868.php

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В данный момент на Ледовом, конечной точке байк-парада, начинаются мероприятия согласно плана .

Пока это предварительная информация, позже, по мере обработки, мы обновим материал.