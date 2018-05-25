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Вчера в Лиде в подъезде пятиэтажного дома произошел пожар в помещении мусоропровода

26.05.2018 — Разное | Lida.Info  
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Вчера в Лиде в подъезде пятиэтажного дома произошел пожар в помещении мусоропровода

25 мая в 16-18 поступило сообщение о пожаре в помещении мусоропровода на площадке третьего этажа пятиэтажного жилого дома в г. Лида.

В результате пожара повреждены электросчетчики, электропроводка в электрощите. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем (виновное лицо устанавливается), сообщает МЧС.

В этот же день в 23-31 поступило сообщение о пожаре в нежилом деревянном доме в д. Огородники Лидского района. В результате пожара повреждено перекрытие на площади 0,5 м2. Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем, поджога (виновное лицо устанавливается).

 
 
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25 мая в 16-18 поступило сообщение о пожаре в помещении мусоропровода на площадке третьего этажа пятиэтажного жилого дома в г. Лида. В результате пожара повреждены...
 
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