Вчера в Лиде в подъезде пятиэтажного дома произошел пожар в помещении мусоропровода





25 мая в 16-18 поступило сообщение о пожаре в помещении мусоропровода на площадке третьего этажа пятиэтажного жилого дома в г. Лида.

В результате пожара повреждены электросчетчики, электропроводка в электрощите. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем (виновное лицо устанавливается), сообщает МЧС .

В этот же день в 23-31 поступило сообщение о пожаре в нежилом деревянном доме в д. Огородники Лидского района. В результате пожара повреждено перекрытие на площади 0,5 м2. Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем, поджога (виновное лицо устанавливается).