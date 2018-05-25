Праздник детства состоится 31 мая в г.п. Кореличи

Мальчишки и девчонки, а также их родители!
31 мая 2018 года на пл. 17 Сентября г.п. Кореличи состоится праздник «Под парусом мечты летит планета детства», посвященный Международному дню защиты детей.
Начало в 17.00.
В программе:
17.00 – 17.30 — торжественное открытие;
17.30 – 18.30 — концертная программа детских творческих коллективов. Роспись по телу «Art-Glamur», беспроигрышная лотерея. Детская развлекательная программа. Конкурс рисунков на асфальте. Аттракционы «Батут» и «Меткий стрелок».
Желающие могут приобрести попкорн, сладкую вату, надувные шары.