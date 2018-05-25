В Брестском районе Mercedes вылетел в кювет и врезался в дерево

Сообщение о ДТП на съезде с трассы Р-16 в 2 км южнее деревни Яцковичи поступило в 3.40 ночи от диспетчера скорой медицинской помощи.

.По прибытии на место происшествия выяснилось, что автомобиль серьезно поврежден. В салоне оказались зажаты два человека, пишет БЕЛТА.

Спасатели деблокировали людей с помощью специнструмента. Водителя 2000 года рождения и пассажира 2002 года рождения с травмами были доставлены в больницы.

