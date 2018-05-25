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В Брестском районе Mercedes вылетел в кювет и врезался в дерево

26.05.2018 15:17 — Разное | Аргументы и факты  
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В Брестском районе Mercedes вылетел в кювет и врезался в дерево
Брестское областное управление МЧС

Сообщение о ДТП на съезде с трассы Р-16 в 2 км южнее деревни Яцковичи поступило в 3.40 ночи от диспетчера скорой медицинской помощи.

.По прибытии на место происшествия выяснилось, что автомобиль серьезно поврежден. В салоне оказались зажаты два человека, пишет БЕЛТА.

В Брестском районе Mercedes вылетел в кювет и врезался в дерево Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Минске

Спасатели деблокировали людей с помощью специнструмента. Водителя 2000 года рождения и пассажира 2002 года рождения с травмами были доставлены в больницы.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели деблокировали людей с помощью специнструмента.
 
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