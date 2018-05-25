|
В Брестском районе Mercedes вылетел в кювет и врезался в дерево
26.05.2018 15:17 — Разное | Аргументы и факты
Сообщение о ДТП на съезде с трассы Р-16 в 2 км южнее деревни Яцковичи поступило в 3.40 ночи от диспетчера скорой медицинской помощи.
.По прибытии на место происшествия выяснилось, что автомобиль серьезно поврежден. В салоне оказались зажаты два человека, пишет
Спасатели деблокировали людей с помощью специнструмента. Водителя 2000 года рождения и пассажира 2002 года рождения с травмами были доставлены в больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели деблокировали людей с помощью специнструмента.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)