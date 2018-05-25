Внезапно: бразильские учёные открыли новый вид динозавров

Ранее неизвестный науке вид динозавров обитал на территории Бразилии около 230 млн лет назад.



Рептилии дали название Bagualosaurus agudoensis, что в переводе означает «дикий ящер из Агуду» – так называется муниципалитета на юге Бразилии, где в 2007 году были обнаружены останки доисторического животного.

По найденным фрагментам учёные восстановили примерный облик динозавра. Предположительно, он достигал в длину 2,5 м и был похож на других примитивных динозавров за исключением строения черепа и зубов, которые доказывают, что животное было травоядным.