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Холст порван в трёх местах: вандал повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее
Новости России. В Москве в Третьяковской галерее вандал повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина разбил стекло, защищавшее полотно, и порвал холст в трех местах.
По счастливой случайности самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали. Полиция задержала злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.
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Холст порван в трёх местах: вандал повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее
Новости России. В Москве в Третьяковской галерее вандал повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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