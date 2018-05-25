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Холст порван в трёх местах: вандал повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее

26.05.2018 15:00 — Разное | СТВ  
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Новости России. В Москве в Третьяковской галерее вандал повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина разбил стекло, защищавшее полотно, и порвал холст в трех местах.

По счастливой случайности самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали. Полиция задержала злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Холст порван в трёх местах: вандал повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее

Холст порван в трёх местах: вандал повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее

 
 
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Новости России. В Москве в Третьяковской галерее вандал повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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