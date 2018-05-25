Холст порван в трёх местах: вандал повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее

Новости России. В Москве в Третьяковской галерее вандал повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина разбил стекло, защищавшее полотно, и порвал холст в трех местах.

По счастливой случайности самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали. Полиция задержала злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.







