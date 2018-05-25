|
В США внедорожник протаранил группу пешеходов и скрылся: серьёзно травмированы три женщины
Новости США. В американском Портленде внедорожник протаранил группу пешеходов и скрылся с места преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате наезда тяжело пострадали три женщины. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.
Позже полиция обнаружила внедорожник на одной из городских улиц. Его заблокировали патрульные автомобили. Водителя, личность которого не раскрывается, отправили в полицейский участок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В американском Портленде внедорожник протаранил группу пешеходов и скрылся с места преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)