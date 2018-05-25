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86 человек пострадали в беспорядках на границе сектора Газа и Израиля

26.05.2018 14:39 — Разное | СТВ  
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Новости Израиля. В столкновениях на границе сектора Газа и Израиля пострадали 86 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

86 человек пострадали в беспорядках на границе сектора Газа и Израиля

86 человек пострадали в беспорядках на границе сектора Газа и Израиля

Акция протеста быстро переросла в беспорядки – манифестанты забрасывали израильских полицейских камнями. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Демонстрации на границе Израиля и сектора Газа начались в марте. Это произошло после решения Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В общей сложности за это время погибли более 50 человек, сотни получили ранения.

86 человек пострадали в беспорядках на границе сектора Газа и Израиля

86 человек пострадали в беспорядках на границе сектора Газа и Израиля

 
 
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Новости Израиля. В столкновениях на границе сектора Газа и Израиля пострадали 86 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция протеста быстро...
 
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