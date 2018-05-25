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Александр Лукашенко поздравил управляющего делами Президента Виктора Шеймана с 60-летием
Новости Беларуси. Управляющему делами Президента Беларуси Виктору Шейману исполнилось 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слова поздравления юбиляру направил глава государства Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко отметил, что главными приоритетами работы Виктора Шеймана неизменно оставались обеспечение национальной безопасности, укрепление обороноспособности и содействие экономическому развитию Беларуси.
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Новости Беларуси. Управляющему делами Президента Беларуси Виктору Шейману исполнилось 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слова поздравления...
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