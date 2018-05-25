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На 34 году жизни скончалась двукратная чемпионка Европы по плаванию
Новости Германии. 24 мая на 34 году жизни скончалась чемпионка Европы по плаванию Даниэла Самульски. Причиной смерти немецкой спортсменки стало онкологическое заболевание брюшной полости.
«Несколько лет назад у Самульски был диагностирован рак брюшной полости. Казалось, она победила его, но, похоже, болезнь вернулась», – об этом
Главный тренер сборной Германии Хеннинг Ламбертц был крайне обеспокоен ранней смертью немецкой спортсменки.
«Я не могу в это поверить. Она была одной из лучших. Ни с одним атлетом я не работал так много, как с ней. Это было замечательное время», – сказал Ламбертц.
Даниэла Самульски дважды побеждала на чемпионате Европы – в 2006 и в 2010 годах. Самульски представляла Германию на Олимпийских играх в 2000 и 2008 годах.
На чемпионате мира 2009 года в Риме немецкая спортсменка стала обладательницей трёх медалей: серебра на дистанции 50 м на спине, серебра в эстафете 4х100 м вольным стилем и бронзы в эстафете 4х100 м комплексным плаванием.
В 2011 году из-за болезни Самульски прекратила спортивную карьеру.
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Новости Германии. 24 мая на 34 году жизни скончалась чемпионка Европы по плаванию Даниэла Самульски. Причиной смерти немецкой спортсменки стало онкологическое...
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