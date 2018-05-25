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На 34 году жизни скончалась двукратная чемпионка Европы по плаванию

26.05.2018 13:52 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. 24 мая на 34 году жизни скончалась чемпионка Европы по плаванию Даниэла Самульски. Причиной смерти немецкой спортсменки стало онкологическое заболевание брюшной полости.  

«Несколько лет назад у Самульски был диагностирован рак брюшной полости. Казалось, она победила его, но, похоже, болезнь вернулась», – об этом сообщается на сайте SwimSwam.  

Главный тренер сборной Германии Хеннинг Ламбертц был крайне обеспокоен ранней смертью немецкой спортсменки.  

«Я не могу в это поверить. Она была одной из лучших. Ни с одним атлетом я не работал так много, как с ней. Это было замечательное время», – сказал Ламбертц.  

Даниэла Самульски дважды побеждала на чемпионате Европы – в 2006 и в 2010 годах. Самульски представляла Германию на Олимпийских играх в 2000 и 2008 годах.  

На чемпионате мира 2009 года в Риме немецкая спортсменка стала обладательницей трёх медалей: серебра на дистанции 50 м на спине, серебра в эстафете 4х100 м вольным стилем и бронзы в эстафете 4х100 м комплексным плаванием.  

В 2011 году из-за болезни Самульски прекратила спортивную карьеру.  

 
 
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Новости Германии. 24 мая на 34 году жизни скончалась чемпионка Европы по плаванию Даниэла Самульски. Причиной смерти немецкой спортсменки стало онкологическое...
 
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