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Восьмые сутки в Витебске голодает предприниматель. Чиновники не реагируют

26.05.2018 14:41 — Разное | Партизан  
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В Витебске восьмые сутки голодает предприниматель Онар Иванов. За две недели он письменно сообщил в Витебский горисполком, что 19 мая начнет голодовку.

Восьмые сутки в Витебске голодает предприниматель. Чиновники не реагируют
На входе в парикмахерскую «Ирис», что на Московском проспекте, 66, прикрепил сообщение о голодовке, в котором описал свои требования к руководству Витебска: подтвердить его право собственности на помещение и установить новые окна.

Помещение, где находится салон «Ирис», находится в собственности государства. У Онара Иванова, как у арендатора, нет ни прав, ни средств на капитальный ремонт

«Зимой, когда был сильный ветер, большое стекло вывалилось из рамы и чудом не порезала одного из клиентов. Я очень испугался. Окна очень старые, им 44 года. За это время стекло стало хрупким и в нескольких местах потрескалось. После происшествия я несколько раз обращался в Витебский горисполком, чтобы заменили опасные окна. В последний раз в апреле было коллективное обращение работников парикмахерской. Ответ был неизменен: ремонтируйте сами», – рассказал Онар Иванов.

Онар Иванов арендует помещение больше 20 лет. За это время не раз хотел его выкупить, но каждый раз ему отказывали. Собственником является Витебский горисполком. По законодательству, капитальный ремонт должен делать собственник, а косметический – арендатор. Онар в помещении сам всегда делает ремонт.

«Собственник отказывается делать капитальный ремонт. Я готов был бы его сделать сам, если бы я был собственником. Но, во-первых, я арендатор, у которого нет никаких прав, да и денег на замену окон нет. И, самое главное, нет гарантии, что ты вложишь свои силы и средства на ремонт, а после этого тебя не попросят освободить помещение или вновь без всяких причин сделают непосильную арендную плату, как уже было не раз», – говорит предприниматель.


Предприниматель голодает прямо в арендованном помещении, которое находится в центре Витебска. За восемь суток чиновники из горисполкома Ивановым даже не заинтересовались.

Предприниматель оплачивает аренду, коммунальные услуги, капитальный ремонт, платит налоги, создает рабочие места другим людям, дает им зарплату, а ни внимания, ни уважения со стороны чиновников так и не увидел.

«Своей голодовкой я хочу не только для себя улучшить условия труда, но и повлиять на законодательные органы, чтобы были изменены условия передачи арендуемых помещений в собственность тем, кто много лет был арендатором», – подчеркнул Анвар.

На третьи сутки голодающему стало плохо, он был вынужден вызвать скорую помощь. Врачи зафиксировали повышенное давление 160/120, предложили госпитализацию, но Онвар отказался, принял лекарства, которые посоветовали медики, и ему стало легче. Сейчас чувствуе себя очень слабым. Сколько времени еще пр жит голодовку, пока не решил.



 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске восьмые сутки голодает предприниматель Онар Иванов. За две недели он письменно сообщил в Витебский горисполком, что 19 мая начнет голодовку.
 
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