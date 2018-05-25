Российские ультрас ехали в Украину с символикой минского «Торпедо». Символика должна заинтересовать белорусских правоохранителей

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.





"На Черниговщине на границе с Беларусью сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске в Украину 4 гражданам России. Они планировали приехать в Киев, однако не смогли подтвердить цели пребывания в нашем государстве", - сказано в сообщении.





Пограничники сообщили, что россияне в возрасте от 21 до 28 лет пересекали границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на автомобиле "Форд".





Всех четверых дополнительно проверили. В итоге мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов.













Было установлено, что россияне относятся к ультрас, но не минского, а российского ФК "Торпедо" (г. Владимир) - именно так они указаны в релизе, в то время, как символика вся принадлежит минскому "Торпедо".





"В ходе совместного с представителями таможни осмотра в них была найдена символику с агрессивными элементами изображения фанатов - ультрас футбольного клуба", - отметили в Госпогранслужбе. На символику именно белорусским правоохранителям, кстати, следует обратить особое внимание. Потому что она наша. Или сделана под видом нашей.













По результатам проверки гражданам России отказано в пропуске через государственную границу Украины, их направили обратно.