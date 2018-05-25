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Беларусь в январе-марте увеличила экспорт товаров в Россию на 10,2% до $3,1 млрд

26.05.2018 14:35 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь в январе-марте 2018 года увеличила экспорт товаров в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 10,2% до $3 млрд  101,6 млн, говорится в материалах Национального статистического комитета (Белстат).

"Стоимостные объемы экспорта в Российскую Федерацию увеличились по всем группам товаров", - констатировали в статкомитете.

Наиболее существенное увеличение стоимостного объема поставок в РФ отмечено по таким позициям как грузовые автомобили, говядина, пахта, йогурт, кефир, плиты древесно-стружечные, телевизоры, мониторы и проекторы.

Наиболее существенное снижение стоимостного объема экспорта зафиксировано по сливочному маслу, молоку и сливкам сгущенным и сухим, сырам и творогу, пруткам горячекатаным из нелегированной стали, сахару.

В целом, по данным статкомитета, на долю РФ пришлось 39,2% всего объема экспорта товаров Беларуси (в январе-марте 2017 года - 45%).

Импорт товаров из России в Беларусь по итогам первого квартала составил $5 млрд  306,7 млн (рост на 27,2%), ее доля в общем объеме импорта -59,2% (в январе-марте 2017 года - 57,9%).

" Сальдо сложилось отрицательное в размере $2 млрд 205,1 млн (в I квартале 2017 года отрицательное сальдо составляло $1 млрд 356,9 млн)", - проинформировали в Белстате.

 
 
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Беларусь в январе-марте 2018 года увеличила экспорт товаров в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 10,2% до $3 млрд  101,6 млн, говорится в материалах...
 
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