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Граждане России и Молдовы попали в ДТП в Беларуси из-за выбежавшего на дорогу лося
Граждане России и Молдовы попали в ДТП в Могилевской области из-за выбежавшего на дорогу лося, сообщает областное управление МЧС.
Авария произошла около полуночи 25 мая в Быховском районе на автодороге Р-93 "Могилев–Бобруйск".
По данным МЧС, водитель микроавтобуса "Ford Transit" совершил наезд на перебегавшего проезжую часть лося, после чего съехал в кювет и столкнулся с деревом.
"В микроавтобусе на момент ДТП находилось 6 человек, из них 2 детей, граждане Российской Федерации и Республики Молдова", - проинформировали в МЧС.
После аварии в микроавтобусе оказались зажаты 3 человека (водитель и 2 пассажира на заднем сиденье). Работники МЧС деблокировали водителя и одного пассажира, "также из микроавтобуса был извлечен погибший пассажир", - говорится в сообщении МЧС.
Пострадавшие были госпитализированы в Быховскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.
О гражданстве погибшего пассажира пока не сообщается.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники отдела ГАИ Быховского РОВД.
Как уточнили в МЧС, микроавтобус "Ford Transit" 2002 года выпуска зарегистрирован в Молдове.
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Граждане России и Молдовы попали в ДТП в Могилевской области из-за выбежавшего на дорогу лося, сообщает областное управление МЧС. Авария произошла около полуночи 25...
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