Граждане России и Молдовы попали в ДТП в Беларуси из-за выбежавшего на дорогу лося

Граждане России и Молдовы попали в ДТП в Могилевской области из-за выбежавшего на дорогу лося, сообщает областное управление МЧС.

Авария произошла около полуночи 25 мая в Быховском районе на автодороге Р-93 "Могилев–Бобруйск".

По данным МЧС, водитель микроавтобуса "Ford Transit" совершил наезд на перебегавшего проезжую часть лося, после чего съехал в кювет и столкнулся с деревом.

"В микроавтобусе на момент ДТП находилось 6 человек, из них 2 детей, граждане Российской Федерации и Республики Молдова", - проинформировали в МЧС.

После аварии в микроавтобусе оказались зажаты 3 человека (водитель и 2 пассажира на заднем сиденье). Работники МЧС деблокировали водителя и одного пассажира, "также из микроавтобуса был извлечен погибший пассажир", - говорится в сообщении МЧС.

Пострадавшие были госпитализированы в Быховскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

О гражданстве погибшего пассажира пока не сообщается.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники отдела ГАИ Быховского РОВД.

Как уточнили в МЧС, микроавтобус "Ford Transit" 2002 года выпуска зарегистрирован в Молдове.