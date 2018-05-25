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Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

26.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка сегодня приняли участие в велопробеге, посвящённом безопасности дорожного движения.

Участники акции стартовали от средней школы №8, проехали по улицам Красноармейская, Софии Слуцкой, Виленская и Тройчанская к школе №13, где прошли соревнования межшкольные соревнования на знание ПДД и умение управляться с велосипедом. 

— Велопробег приурочен к окончанию учебного года, началу летних каникул, комплексному профилактическому мероприятию «Внимание - дети!» и Единому дню безопасности движения «Сделаем лето безопасным вместе!», — рассказал инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семиратов. 

Ребята решали задачи по ПДД и отвечали на вопросы по различным дорожным ситуациям, разгадывали кроссворд на тему безопасности движения и проезжали полосу препятствий на велосипеде. Лучшие участники по итогу наименьшего затраченного времени и наименьшего количества ошибок были награждены грамотами.

В ГАИ также напомнили, что до 5 июня включительно необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар в дневное время суток.

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД

Школьники Слуцка приняли участие в велопробеге и ответили на вопросы по ПДД


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Велопробег был приурочен к окончанию учебного года, началу летних каникул, комплексному профилактическому мероприятию «Внимание - дети!» и Единому дню...
 
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