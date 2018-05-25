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Шпионские хроники: компания Changan тестирует купеобразный "паркетник"
Китайский автопром подхватывает моду на купейные кроссоверы. В минувшем месяце AUTO.TUT.BY сообщал о стильном
В модельном ряду марки будущий кроссовер с ниспадающей крышей и сильно заваленными задними стойками будет позиционироваться на ступеньку выше недавно
На китайский рынок CS85 выйдет в конце текущего или начале следующего года и окажется ожидаемо дороже CS75, за который в КНР просят от 16 000 долларов в пересчете.
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На китайский рынок CS85 выйдет в конце текущего или начале следующего года и окажется ожидаемо дороже CS75, за который в КНР просят от 16 000 долларов в пересчете.
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