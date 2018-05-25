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Шпионские хроники: компания Changan тестирует купеобразный "паркетник"

26.05.2018 15:46 — Разное | Tut.by  
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Китайский автопром подхватывает моду на купейные кроссоверы. В минувшем месяце AUTO.TUT.BY сообщал о стильном Dongfeng ix5, и вот на днях фотошпионы выследили на местных дорогах закамуфлированные прототипы будущего купеобразного SUV компании Changan — по предварительной информации, новинка получит индекс CS85.


Фото: Autohome.com.cn

В модельном ряду марки будущий кроссовер с ниспадающей крышей и сильно заваленными задними стойками будет позиционироваться на ступеньку выше недавно модернизированного «паркетника» CS75. С ним, если верить информации профильной китайской прессы, CS85 разделит и агрегатную базу. Напомним, что обновленный CS75 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 170 лошадиных сил, в пару которому полагаются 6-ступенчатые коробки («механика» либо «автомат»). Привод — только на переднюю ось.


Фото: Autohome.com.cn

На китайский рынок CS85 выйдет в конце текущего или начале следующего года и окажется ожидаемо дороже CS75, за который в КНР просят от 16 000 долларов в пересчете.


Фото: Autohome.com.cn
 
 
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На китайский рынок CS85 выйдет в конце текущего или начале следующего года и окажется ожидаемо дороже CS75, за который в КНР просят от 16 000 долларов в пересчете.
 
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