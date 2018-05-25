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Трамп передумал! Встреча главы США и КНДР может состояться
Дональд трамп ранее отменил встречу, но всё же настроен организовать саммит с участием северокорейского лидера.
Об этом американский лидер сказал журналистам в эту пятницу в Белом доме. Глава Соединённых Штатов сообщил, что сейчас активно идут переговоры с северокорейской стороной, чтобы саммит состоялся. Помимо этого, американский лидер рассчитывает, что при необходимости переговоры продлят на несколько дней.
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Дональд трамп ранее отменил встречу, но всё же настроен организовать саммит с участием северокорейского лидера.
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